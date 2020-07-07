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В Кремле прокомментировали опрос об уровне доходов россиян 

РИА Новости и ещё 7 39 минут назад
В Кремле отреагировали на опрос о доходах россиян
Фото: ТАСС
В Кремле заявили, что не знакомы с методологией опроса об уровне доходов россиян, который выявил рост бедности.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в опросе участвовало небольшое число россиян и поэтому делать выводы о ситуации в стране некорректно.

Как проводился опрос

Телефонный опрос проводил СК "Росгосстрах жизнь" и научно-технический центр "Перспектива". Специалисты опросили полторы тысячи человек старше 18 лет по всей стране.
Сначала их опрашивали до введения режима самоизоляции (с 26 февраля по 3 марта), а потом в июне — после ослабления ограничительных мер.
Это позволило понять, как пандемия повлияла на уровень доходов. Выяснилось, что доля россиян с месячным доходом ниже 15 тысяч рублей возросла с 38,1% до 44,6%.
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