Доходы России от экспорта угля упали

Доходы России от экспорта угля снизились в январе-мае 2020 года в 1,5 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до $4,75 млрд, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).

За аналогичный период прошлого года показатель составил $7,195 млрд

При этом в физическом выражении экспорт угля в январе-мае составил 72,254 млн тонн, что на 15% меньше, чем в январе-мае 2019 года.

Как сообщалось ранее, доходы России от экспорта угля в 2019 году снизились на 6,1% по сравнению с показателем 2018 года — до $15,987 млрд При этом в физическом выражении экспорт угля по итогам года составил 205,394 млн тонн, что на 3% больше, чем в 2018 году.