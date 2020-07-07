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Доходы России от экспорта угля в январе-мае снизились в полтора раза 

Rambler News Service и ещё 1 56 минут назад
Доходы России от экспорта угля упали
Фото: РИА Новости
Доходы России от экспорта угля снизились в январе-мае 2020 года в 1,5 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до $4,75 млрд, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).
За аналогичный период прошлого года показатель составил $7,195 млрд
При этом в физическом выражении экспорт угля в январе-мае составил 72,254 млн тонн, что на 15% меньше, чем в январе-мае 2019 года.
Как сообщалось ранее, доходы России от экспорта угля в 2019 году снизились на 6,1% по сравнению с показателем 2018 года — до $15,987 млрд При этом в физическом выражении экспорт угля по итогам года составил 205,394 млн тонн, что на 3% больше, чем в 2018 году.
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Экономика , Федеральная таможенная служба
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