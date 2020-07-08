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В России 40% мигрантов потеряли работу из-за пандемии 

Прайм и ещё 47 2 часа назад
В России 40% мигрантов потеряли работу
Фото: ТАСС
Больше всего в Российской Федерации от пандемии коронавируса пострадали трудовые мигранты. Как пишет газета "Ведомости" со ссылкой на на данные опроса Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), за период распространения COVID-19 40% респондентов-иностранцев потеряли работу.
Россиян потеря работы из-за пандемии затронула меньше: об увольнении сказали 23% респондентов.
Учитывая тех работников, кто был вынужден уйти в неоплачиваемый отпуск, доля потерявших на территории России доход мигрантов вырастает до 75% против 48% среди россиян.
В Москве потеряли работу либо ушли в неоплачиваемый отпуск 76% мигрантов и 43% местных жителей.
Только у 19% приезжих из бывших республик СССР доход за пандемию не вырос и не уменьшился.
51% мигрантов в целом по стране и 54% мигрантов в столице заявили, что "потеряли все источники дохода". Говоря о местных жителях: о потере всех доходов заявили 27% россиян по стране и 30% — в Москве.
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Комментарии 1
Экономика , Другое , РАНХиГС , Ведомости
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