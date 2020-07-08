В России 40% мигрантов потеряли работу

Больше всего в Российской Федерации от пандемии коронавируса пострадали трудовые мигранты. Как пишет газета "Ведомости" со ссылкой на на данные опроса Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), за период распространения COVID-19 40% респондентов-иностранцев потеряли работу.

Россиян потеря работы из-за пандемии затронула меньше: об увольнении сказали 23% респондентов.

Учитывая тех работников, кто был вынужден уйти в неоплачиваемый отпуск, доля потерявших на территории России доход мигрантов вырастает до 75% против 48% среди россиян.

В Москве потеряли работу либо ушли в неоплачиваемый отпуск 76% мигрантов и 43% местных жителей.

Только у 19% приезжих из бывших республик СССР доход за пандемию не вырос и не уменьшился.

51% мигрантов в целом по стране и 54% мигрантов в столице заявили, что "потеряли все источники дохода". Говоря о местных жителях: о потере всех доходов заявили 27% россиян по стране и 30% — в Москве.