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Экономика Украины упала на 10 процентов 

Экспресс газета и ещё 1 1 час назад
Подсчитана степень обвала экономики Украины
Фото: РИА Новости
Украинская экономика падает стремительными темпами. Во втором квартале 2020 года она снизилась на 10 процентов по сравнению с прошлым годом, пишет издание «Regnum» со ссылкой на исследование аналитиков.
Как говорится в экспертной оценке, полное восстановление экономики Украины за следующие полгода невозможно.
Экономисты пришли к выводу, что хорошие успехи может показать только аграрный сектор — в стране уже начали собирать урожай, что может смягчить экономический ущерб от коронавируса, но потребительский спрос и инвестиционная активность в 2020 году все равно будут слабой.
Ранее «Экспресс газета» писала, что Россия выделит Казахстану 150 миллионов.
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Экономика , ИА REGNUM
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