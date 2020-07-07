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Ведущим странам предрекли ужасную безработицу 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Ведущим странам предрекли ужасную безработицу
Фото: Национальная Служба Новостей
Безработица в развитых странах мира может достичь рекордных показателей со времён Великой депрессии 1930-х годов. Такой неутешительный прогноз опубликовала Организация экономического сотрудничества и развития.
По расчётам экспертов, к концу текущего года уровень безработицы достигнет 10% от числа всех работоспособных жителей государств, чей совокупный валовой внутренний продукт составляет 60% от общемирового. В случае возникновения новой волны коронавирусной инфекции показатель может составить 12%.
Самый значительный рост безработицы аналитики предрекают Соединённым штатам Америки. Затем следуют Канада и Великобритания, пишут argumenti.ru. Согласно прогнозу, показатели на рынке труда по всему миру не смогут восстановиться до прежних значений как минимум до 2021 года.
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Экономика , Рынки , ОЭСР , газета "Аргументы недели"
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