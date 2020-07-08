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Байден предложил ограничить импорт из России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 23 минуты назад
Байден призвал ограничить импорт из России
Фото: globallookpress.com
США и их союзникам следует ограничить импорт товаров из России и Китая, заявил кандидат в президенты США Джо Байден.
Байден предложил план усовершенствования системы снабжения и цепочек поставщиков США, передает ТАСС.
На сайте предвыборного штаба политика сообщается, что он готов ввести «целевые ограничения на импорт из таких стран, как Китай и Россия». По его словам, они «представляют угрозу национальной безопасности». Подобные меры предлагается ввести «для защиты критически важных инфраструктуры и поставок», передает РИА «Новости».
Компаниям предлагается подготовить планы на случай сбоя в поставках важной продукции.
По мнению Байдена, ни США, ни их союзники «не должен зависеть от поставок критически важных товаров из таких стран, как Китай и Россия», поэтому требуются «новые подходы к безопасности системы снабжения» и «обновление правил торговли».
Байден в своих предложениях больше говорит о Китае, чем о России. Он обвиняет Пекин в создании барьеров для поставок сырья американским компаниям. В качестве примеров он упоминает кобальт, медь, графит.
Он призывает «привлечь к ответственности» конкурентов, однако не уточняет как.
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Комментарии
Экономика , Джозеф Байден , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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