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Россияне нашли, чем заменить алкоголь и антисептики 

Ura.Ru 2 часа назад
Россияне подсели на «Пустырник»
Фото: ТАСС
В 2020 году в России резко вырос спрос на настойки в аптеках. Эксперты рынка связывают это с дефицитом антисептиков и ограничениями на продажу спиртного. Так, сильнее всего выросли продажи «Валерианы», «Пустырника» и «Боярышника».
«В натуральном выражении продажи увеличились на 8%, до 57,4 млн упаковок, против падения на 4% годом ранее. В денежном выражении продажи настоек подскочили на 38%, до 1,6 млрд руб. Годом ранее оборот сокращался на 5%», — пишет «Коммерсант».
Наибольший спрос пришелся на настойки с успокаивающим эффектом, отмечает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. По его данным, продажи успокаивающих нервы настоек выросли на 35% и 40%, до 327,5 миллионов и 296,5 миллионов рублей соответственно.
Кроме того, эти продукты можно использовать в качестве антисептика, так как в их составе содержится спирт. Таким образом, продажи боярышника увеличились на 28%, до 158 миллионов рублей, прополиса — на 71%, до 141,2 миллиона рублей. Участники фармакологической отрасли, в свою очередь, связывают увеличившийся спрос с дефицитом антисептиков.
Рост продаж настоек в аптеках также связан с ограничениями на продажу спиртного из-за пандемии коронавируса, уверены участники алкогольного рынка. Еще весной они предупреждали правительство, что ограничения на продажу алкоголя приведут к тому, что граждане найдут замену. В итоге, кроме роста продаж «Боярышника», вырос спрос на онлайн-сервисы по доставке выпивки.
Вместе со спросом выросла и цена, отмечают эксперты. В среднем, по данным DSM Group, с начала года настойка пустырника подорожала на 32%, валерианы — на 44%, боярышника — на 16%. В некоторых случаях, цена увеличивалась на 140%, говорит гендиректор воронежской сети аптек «Фармия» Роман Кубанев. По его словам, цены уже снизились, однако все еще не вернулись на прежний уровень.
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Комментарии 6
Экономика , Сергей Шуляк
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