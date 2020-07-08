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Спрос на медицинские маски в России резко сократился — Мантуров 

ИА Regnum и ещё 6 1 час назад
В России упал спрос на маски
Фото: ТАСС
В результате снижения эпидемиологических рисков потребление медицинских масок в России значительно снизилось. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на «правительственном часе» в Совете Федерации.
«На сегодняшний день мы вышли на объём производства в 12 млн масок. К счастью, сильно упало потребление масок, потому что эпидемия уходит», — заявил Мантуров.
В то же время для предприятий, которые «раскрутили» своё производство, это создаст отдельные трудности.
«Это дополнительный вызов, с которым нужно совместно справляться», — подчеркнул он.
Видео дня. Спрос на смартфоны вырос после перечисления пособий на детей
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