Ирак сократил добычу нефти до минимума за 40 лет ввиду снижения экспорта и переработки сырья из-за пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 и высокого уровня заполнения нефтяных хранилищ, сообщает агентство Reuters.

«Иран сократил добычу нефтяного сырья до самого низкого уровня за последние четыре десятилетия, поскольку резервуары для хранения почти полностью заполнены из-за сокращения экспорта и сокращения объема переработки, вызванных пандемией коронавируса, свидетельствуют отраслевые данные», — говорится в публикации.

Общие запасы нефти в иранских хранилищах на суше выросли с 15 млн баррелей в январе 2020 года до 54 млн баррелей в апреле и 63 млн баррелей в июне, свидетельствуют данные консалтинговой компании FGE Energy. В то же время компания Kpler оценивает запасы нефти в иранских хранилищах на уровне около 66 млн баррелей, что составляет примерно 85% доступной ёмкости хранения.