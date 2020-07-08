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«Такая статистика — не для России» — Матвиенко о несырьевом экспорте 

ИА Regnum 2 часа назад
Матвиенко раскритиковала работу Минпромторга
Фото: РИА Новости
Несырьевой неэнергетический экспорт России растёт неудовлетворительными темпами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на «правительственном часе» с главой Минпромторга Денисом Мантуровым в Совете Федерации.
«Сегодня на фоне очень хороших, позитивных успехов АПК, где они уже вышли на 25 млрд долларов экспорта ежегодно, конечно, 155 млрд несырьевого неэнергетического сектора — несопоставимо с возможностями нашей страны», — заявила Матвиенко.
«Здесь есть большой потенциал наращивания. Именно в этом вопрос. И хотелось бы, чтобы министерство промышленности предпринимало более энергичные меры. Это без ВПК, ВПК это отдельная тема», — подчеркнула она.
По её словам, отдельные вопросы вызывает и структура несырьевого экспорта.
«Драйверы роста в промышленности, отдельные сегменты: драгметаллы, продукция ВПК и компоненты, легковые автомобили и удобрения. А нам бы хотелось, чтобы здесь были станки, оборудование, высокотехнологичная продукция. Кроме удобрений — ещё и иная продукция химической промышленности. И дальше некрупные отрасли — фармацевтика, парфюмерия, косметика, продукция лёгкой промышленности», — отметила Матвиенко.
«Вот об этом идёт речь. Как нам нарастить этот потенциал и сделать не просто ежегодный рост 1−2-3%, 5%? Есть возможности сделать прорыв. В АПК рост показали все сегменты, речь идёт об этом. Мы бы просили вас как министра и вашу команду обратить на это внимание. Потому что вот такая статистика — она не для России. Мы должны, естественно, использовать и задействовать весь потенциал, который у нас есть», — заключила спикер Совфеда.
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Комментарии
Экономика , Валентина Матвиенко , Денис Мантуров , Минпромторг , Совет Федерации
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