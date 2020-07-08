мМногие граждане России продолжат работать в удаленном режиме после окончания пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин

Сегодня, как сообщал «Рамблер», проходит онлайн-тренинг Сбербанка по кибербезопасности Cyber Polygon. Мишустин обратился к его участникам.

В ходе видеообращения он отметил, что пандемия коронавирусной инфекции повлияла на образ жизни сотен миллионов людей, компаний и государственных органов. Также он сообщил, что число россиян, которые работают удаленно, с весны выросло почти в пять раз.

«Многие продолжат работать в таком режиме и после победы над эпидемией», — считает председатель правительства.

Он добавил, что в условиях самоизоляции значение непрерывности предоставления электронных государственных услуг становится исключительным, а задача обеспечения кибербезопасности — выходит на первый план.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 11,8 миллиона человек.