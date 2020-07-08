Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.17
$
71.49
80.65
80.84
Прогноз
13.07 – 20.07
$
71.66
81.27
Индексы и котировки Brent
43.10
–0.25 Золото
1816.10
+0.31 РТС
1247.83
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
08.07
1.1339
+0.0030
23.06
1.1308
05.07
26.06
12.06

ЕК одобрила план Германии о помощи бизнесу 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
ЕК одобрила план Германии о помощи бизнесу
Фото: Reuters
Еврокомиссия одобрила план Германии о выделении 500 млрд евро для поддержки бизнеса, который пострадал из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Помощь в виде займов и предоставления госгарантий могут получить немецкие предприятия, которые столкнулись с финансовыми трудностями не раньше января 2020 года, передает Deutsche Welle
Мера поможет смягчить экономические последствия пандемии в стране, отметили в ЕК.
Фирмы получат поддержку в виде гарантий государства, заемных средств и помощи при рекапитализации, при этом созданный для этого фонд сможет привлечь к 500 млрд евро дополнительные 100 млрд для рефинансирования мер господдержки.
«В эти трудные времена мы продолжаем тесно сотрудничать со странами-членами ЕС, чтобы найти подходящие решения для компаний, пострадавших в результате кризиса, вызванного коронавирусом», — сказала комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.
Ранее Всемирный банк спрогнозировал самый глубокий спад мировой экономики со времен Второй мировой войны. Ожидается снижение мировой экономики в 2020 году на 5,2% вместо роста на 2,5%, который ожидался в январе.
Видео дня. Спрос на смартфоны вырос после перечисления пособий на детей
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Байден предложил ограничить импорт из России Байден предложил ограничить импорт из России Мишустин заявил об угрозе достижениям по борьбе с бедностью из-за коронавируса Мишустин заявил об угрозе достижениям по борьбе с бедностью из-за коронавируса В ЕК назвали невозможным отказ ЕС от газа и атомной энергетики в ближайшем будущем В ЕК назвали невозможным отказ ЕС от газа и атомной энергетики в ближайшем будущем
Комментарии
Экономика , ЕС , Всемирный Банк , Еврокомиссия , Deutsche Welle
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предложил с 2021 года изменить ставку НДФЛ
Путин предложил с 2021 года изменить ставку НДФЛ
США сворачивают давление на «Северный поток-2»
США сворачивают давление на «Северный поток-2»
У «Северного потока-2» нашли новую проблему
У «Северного потока-2» нашли новую проблему
Украину отрезали от российского газа
Украину отрезали от российского газа
Видео
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Мишустин сделал заявление по ипотеке
00:22
Мишустин сделал заявление по ипотеке
Личный счет Другое
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Оставшимся без работы россиянам раздадут деньги
03:22
Оставшимся без работы россиянам раздадут деньги
Личный счет
Доходы России от продажи нефти рухнули
00:25
Доходы России от продажи нефти рухнули
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение