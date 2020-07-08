ЕК одобрила план Германии о помощи бизнесу 

Еврокомиссия одобрила план Германии о выделении 500 млрд евро для поддержки бизнеса, который пострадал из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Помощь в виде займов и предоставления госгарантий могут получить немецкие предприятия, которые столкнулись с финансовыми трудностями не раньше января 2020 года, передает Deutsche Welle

Мера поможет смягчить экономические последствия пандемии в стране, отметили в ЕК.

Фирмы получат поддержку в виде гарантий государства, заемных средств и помощи при рекапитализации, при этом созданный для этого фонд сможет привлечь к 500 млрд евро дополнительные 100 млрд для рефинансирования мер господдержки.

«В эти трудные времена мы продолжаем тесно сотрудничать со странами-членами ЕС, чтобы найти подходящие решения для компаний, пострадавших в результате кризиса, вызванного коронавирусом», — сказала комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.