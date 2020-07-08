Европа готовится больно ударить по России

Российские поставщики полезных ископаемых в Европу понесут колоссальные потери, если ЕС примет решение ввести новый налог на углеводороды, сообщает издание Die Presse со ссылкой на вывод экспертов консалтинговой компании Boston Consulting Group.

Речь идет о новом сборе, облагающем товары, при производстве которых в атмосферу выбрасывается углекислый газ в количестве выше установленной в Европе нормы. Если нововведение вступит в силу, то российские поставщики полезных ископаемых окажутся в заведомо проигрышном положении, уверяют эксперты.

Так, по их словам, экспортеры нефти из РФ будут платить больше налогов, чем их арабские коллеги, поскольку добыча «черного золота» в России приводит к большему выбросу углеводородов из-за того, что сырье залегает глубже. В результате, полагают аналитики, арабская нефть будет облагаться налогом на 30-50% меньше, чем российская. Также убытки придется подсчитывать отечественным экспортерам стали, производство которой гораздо менее экологично, чем, например, в Европе.

Эксперты Boston Consulting Group пришли к выводу, что от нового налога на углеводороды выиграет европейские климатический баланс и промышленность. Российские и китайские поставщики полезных ископаемых в этом случае понесут рекордны убытки.

Ранее, как сообщал «Рамблер», сумму этих потерь рассчитали эксперты компании KPMG. Она подчеркнули, что если налог будет введен в 2022 году, то за восемь ближайших лет российские предприниматели заплатят более 50 миллиардов евро налогов.