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СМИ: Россия понесет рекордные убытки из-за нового европейского налога 

Павел Тиунов и ещё 1 25 минут назад
Европа готовится больно ударить по России
Фото: Reuters
Российские поставщики полезных ископаемых в Европу понесут колоссальные потери, если ЕС примет решение ввести новый налог на углеводороды, сообщает издание Die Presse со ссылкой на вывод экспертов консалтинговой компании Boston Consulting Group.
Речь идет о новом сборе, облагающем товары, при производстве которых в атмосферу выбрасывается углекислый газ в количестве выше установленной в Европе нормы. Если нововведение вступит в силу, то российские поставщики полезных ископаемых окажутся в заведомо проигрышном положении, уверяют эксперты.
Так, по их словам, экспортеры нефти из РФ будут платить больше налогов, чем их арабские коллеги, поскольку добыча «черного золота» в России приводит к большему выбросу углеводородов из-за того, что сырье залегает глубже. В результате, полагают аналитики, арабская нефть будет облагаться налогом на 30-50% меньше, чем российская. Также убытки придется подсчитывать отечественным экспортерам стали, производство которой гораздо менее экологично, чем, например, в Европе.
Эксперты Boston Consulting Group пришли к выводу, что от нового налога на углеводороды выиграет европейские климатический баланс и промышленность. Российские и китайские поставщики полезных ископаемых в этом случае понесут рекордны убытки.
Ранее, как сообщал «Рамблер», сумму этих потерь рассчитали эксперты компании KPMG. Она подчеркнули, что если налог будет введен в 2022 году, то за восемь ближайших лет российские предприниматели заплатят более 50 миллиардов евро налогов.
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Экономика , Компании , Рынки , ЕС
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