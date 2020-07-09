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В США пожаловались на существенный рост дефицита бюджета 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 52 минуты назад
В США пожаловались на рост дефицита бюджета
Фото: Reuters
Бюджетное управление конгресса США представило данные, согласно которым дефицит федерального бюджета страны в июне 2020 года составил 863 млрд долларов, этом же месяце прошлого года он составлял 8 млрд долларов.
Уточняется, что рост расходов связан с пандемией коронавируса, передает РИА «Новости».
В соответствующем докладе также говорится, что за девять месяцев 2018–2019 финансового года (октябрь 2018 — июнь 2019) дефицит бюджета составлял 747 млрд, при этом данный показатель за девять месяцев 2020 финансового года составил 2,7 трлн долларов.
Напомним, в июне телеканал CBS News со ссылкой на министерство финансов страны сообщил, что государственный долг Соединенных Штатов достиг рекордной отметки, остановившись на уровне в 26 трлн долларов.
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Экономика , Минфин , РИА Новости , CBS
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