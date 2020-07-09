Медведев рассказал о введении «четырехдневки»

«Рамблер» писал, что в прошлом году Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра России, говорил о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю. Он отмечал, что сокращение занятости произойдет благодаря технологическому прогрессу, который уменьшает количество рабочих мест и позволяет тратить на работу меньше времени.

По словам Медведева, говоря о четырехдневке, он даже не предполагал, каким образом страна столкнется с удаленной занятостью и сокращенной рабочей неделей.

«Что касается четырехдневки, то она соприкасается с работой на «удаленке». Если человек находится в «удаленной» системе трудовых отношений, то и неделя может быть короче. Переход к гибкому графику рабочей недели, четырехдневной или какой-то иной, очевидно, не за горами. Но нужно к этому подготовиться и создать правильное трудовое законодательство», — подчеркнул политик.

Он отметил, что очень важно отрегулировать в Трудовом кодексе вопросы, связанные с удаленной занятостью.