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Медведев предсказал скорый переход на «четырехдневку» 

Алиса Селезнёва и ещё 10 1 час назад
Медведев рассказал о введении «четырехдневки»
Фото: РИА Новости
Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что в скором времени возможен переход на гибкий рабочий график, в том числе и на четырехдневную рабочую неделю. Об этом он заявил в интервью «Комсомольской правде».
«Рамблер» писал, что в прошлом году Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра России, говорил о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю. Он отмечал, что сокращение занятости произойдет благодаря технологическому прогрессу, который уменьшает количество рабочих мест и позволяет тратить на работу меньше времени.
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По словам Медведева, говоря о четырехдневке, он даже не предполагал, каким образом страна столкнется с удаленной занятостью и сокращенной рабочей неделей.
«Что касается четырехдневки, то она соприкасается с работой на «удаленке». Если человек находится в «удаленной» системе трудовых отношений, то и неделя может быть короче. Переход к гибкому графику рабочей недели, четырехдневной или какой-то иной, очевидно, не за горами. Но нужно к этому подготовиться и создать правильное трудовое законодательство», — подчеркнул политик.
Он отметил, что очень важно отрегулировать в Трудовом кодексе вопросы, связанные с удаленной занятостью.
«Получается так, что человек, находясь на «удаленке», может использоваться работодателем чуть ли не круглые сутки. У человека должно быть время и для отдыха, и для семейных дел, а за сверхурочную работу нужно платить», — заявил Зампред Совета безопасности.
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Комментарии 131
Экономика , Другое , Дмитрий Медведев , Совет безопасности РФ , Комсомольская правда
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