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Медведев уверен, что переход к гибкому графику рабочей недели не за горами 

ТАСС и ещё 7 1 час назад
Медведев рассказал о введении «четырехдневки»
Фото: РИА Новости
Переход к гибкому графику рабочей недели не за горами, поэтому нужно создать правильное трудовое законодательство в этой сфере. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью журналистам ИД "Комсомольская правда".
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По его мнению, тема четырехдневной рабочей недели "соприкасается с работой на удаленке".
"Если человек находится в удаленной системе трудовых отношений, то и неделя может быть короче. Переход к гибкому графику рабочей недели, четырехдневной или какой-то иной, очевидно, не за горами. Но нужно к этому подготовиться и создать правильное трудовое законодательство", — сказал Медведев.
Зампред СБ РФ, возглавлявший до января 2020 г. правительство, отметил, что в прошлом году на него "многие смотрели с удивлением", когда он озвучил идею четырехдневной рабочей недели.
"Я, конечно, не предполагал, каким образом мы столкнемся с удаленной занятостью и сокращенной рабочей неделей", — сказал Медведев.
При этом он считает очень важным отрегулировать в Трудовом кодексе РФ вопросы, связанные с удаленной занятостью.
"Получается так, что человек, находясь на удаленке, может использоваться работодателем чуть ли не круглые сутки. У человека должно быть время и для отдыха, и для семейных дел, а за сверхурочную работу нужно платить", — подчеркнул замглавы Совбеза.
Выразив уверенность, что "удаленка не должна быть единственным вариантом трудовых отношений", Медведев рассказал при этом о случаях, когда к нему на совещания в Москву прилетали, например, по 10 губернаторов, причем кто-то из них может даже и не выступал в итоге.
"Это не очень продуктивно. У губернатора ведь масса дел, причем таких, очень земных дел: там нужно пахать и пахать — улицы ремонтировать, за теплотрассами следить, а он в Москве болтается. А вот удаленная система проведения совещаний эти проблемы снимает", — заметил зампред СБ РФ.
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Комментарии 90
Экономика , Другое , Дмитрий Медведев , Сбербанк России , Совет безопасности РФ , Комсомольская правда
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