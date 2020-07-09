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Медведев заявил, что Россия за последние годы научилась отвечать на кризисы 

ТАСС 1 час назад
Медведев отметил умение России отвечать на кризисы
Фото: ТАСС
Ситуация в экономике России из-за глобальных процессов стала хуже, чем в прошлом году, но страна уже научилась отвечать на кризисы и подготовила подушку безопасности. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью журналистам ИД "Комсомольская правда".
"Сейчас ситуация, конечно, хуже, чем была в прошлом году", — сказал он, отметив, что "падение цен на энергоносители и пандемия привели к очень серьезным последствиям в мировой экономике", объем которой в этом году снизится.
"То же самое происходит и с российской экономикой, потому что мы не находимся за железным занавесом, мы не можем обособиться. Все те процессы, которые происходят на мировом рынке, в экономике США, в европейской экономике, в китайской, отражаются и на нас", — подчеркнул Медведев.
"С другой стороны, за последние годы мы научились на кризисы отвечать", — продолжил он.
Зампред СБ РФ отметил, что в бытность президента РФ и премьер-министра РФ ему самому "пришлось пройти через несколько кризисов".
"И мне кажется, мы вышли из тех кризисов с наименьшими издержками, которые могли быть. Мы не только не растеряли того, что могли получить, но и нарастили экономическую мощь страны, сохранили макроэкономическую стабильность", — сказал Медведев.
Он пожелал нынешнему правительству РФ успехов в борьбе с последствиями нового кризиса.
"Очевидно, что если бы мы не накопили резервы, если бы у нас не было такой сбалансированной экономической модели, не были бы решены вопросы с курсом рубля, то сейчас наша страна оказалась бы в очень тяжелом положении. А сегодня мы имеем подушку безопасности", — констатировал замглавы СБ РФ.
По его словам, создание программы восстановления отдельных отраслей экономики и поддержки населения на триллионы рублей — это результат той стабильной макроэкономической основы, которая была создана в последние годы.
"Но кризис, конечно, никого не радует. Если экономика падает, а в этом году будет падение, то целый ряд проектов замораживается, зарплаты замораживаются, люди лишаются своих рабочих мест. Поэтому и безработица у нас хоть и не сильно, но выросла. И эти задачи нужно решать", — заключил Медведев.
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Комментарии 1
Экономика , Дмитрий Медведев , Сбербанк России , Совет безопасности РФ , Комсомольская правда
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