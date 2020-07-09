Подсчитаны потери туротрасли из-за коронавируса

По подсчетам, на восстановление объемов, которые были до кризиса, уйдет минимум полтора года. Игнатьев отметил, что ситуация уже начала меняться в лучшую сторону. Он выразил надежду, что туризм и в этом году тоже сможет стать одним из драйверов российской экономики. В туротрасли работают около 2,5 миллиона человек и еще 5-6 миллионов человек заняты в смежных отраслях.

По статистике союза, 80 процентов россиян ездят отдыхать летом к морю, поэтому в первую очередь открылись Крым и Сочи. По словам Игнатьева, проживание в Крыму подорожало на 5-6 процентов, но при этом снизились цены на перелет. Поэтому в целом отдых там не стал дороже для туристов по сравнению с прошлым годом.

Ранее в июле эксперты туристической отрасли предсказали значительный рост цен на поездки в Крым из-за ажиотажного спроса. Многие отели на полуострове уже забронированы до конца лета.