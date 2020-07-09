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Подсчитаны потери российской туротрасли из-за коронавируса 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Подсчитаны потери туротрасли из-за коронавируса
Фото: РИА Новости
Туристическая отрасль России потеряла 1,5 триллиона рублей из-за коронавируса. Об этом сказал президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, пишет «Интерфакс».
По подсчетам, на восстановление объемов, которые были до кризиса, уйдет минимум полтора года. Игнатьев отметил, что ситуация уже начала меняться в лучшую сторону. Он выразил надежду, что туризм и в этом году тоже сможет стать одним из драйверов российской экономики. В туротрасли работают около 2,5 миллиона человек и еще 5-6 миллионов человек заняты в смежных отраслях.
По статистике союза, 80 процентов россиян ездят отдыхать летом к морю, поэтому в первую очередь открылись Крым и Сочи. По словам Игнатьева, проживание в Крыму подорожало на 5-6 процентов, но при этом снизились цены на перелет. Поэтому в целом отдых там не стал дороже для туристов по сравнению с прошлым годом.
Ранее в июле эксперты туристической отрасли предсказали значительный рост цен на поездки в Крым из-за ажиотажного спроса. Многие отели на полуострове уже забронированы до конца лета.
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Комментарии
Экономика , Недвижимость , Рынки , Андрей Игнатьев , Российский союз туриндустрии , Интерфакс
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