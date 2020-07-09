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Хуснуллин: создание цифровых платформ сделает рывок в строительстве 

РИА Недвижимость и ещё 5 1 час назад
Хуснуллин оценил роль цифровых платформ в строительстве
Фото: РИА Новости
Работа над созданием цифровых платформ в строительстве позволит сделать рывок в развитии отрасли и ускорить темпы реализации проектов, написал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в Facebook.
В четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о сокращении с 1 августа количества обязательных требований в строительстве на 30%. Сейчас к сооружениям на стадии проектирования и строительства предъявляется более 10 тысяч обязательных требований. После вступления в силу постановления их число снизится почти на 3 тысячи единиц.
"Один из вызовов, стоящих перед правительством сегодня — это цифровизация. Строительство не остается в стороне — мы ведем обширную работу в этом направлении. Все последние месяцы работаем над созданием цифровых платформ в строительстве. Планируем перевести основные госуслуги в электронный вид. Проведем автоматизацию надзорных органов", — написал Хуснуллин.
Он также добавил, что планируется создать единый каталог проектной документации федеральных объектов для возможности повторного использования.
"Готовим нормативную базу для внедрения BIM-технологий. Разрабатываем программу для обучения государственных заказчиков BIM-технологиям. Все эти шаги позволят нам сделать значительный рывок в развитии отрасли и ускорить темпы реализации наших проектов", — добавил вице-премьер.
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