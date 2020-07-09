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Названы регионы с лучшим инвестиционным климатом 

News.ru 1 час назад
Названы регионы с лучшим инвестиционным климатом
Фото: Unsplash
Российская столица второй год подряд занимает первое место в рейтинге национального инвестиционного климата. Об этом сообщает Агентство стратегических инициатив (АСИ).
Второе место в рейтинге у Республики Татарстан, которая также удержалась на своих позициях. Тульская область занимает третье место, в 2019 году регион был на шестом месте. На четвёртой строчке находится Санкт-Петербург, который поднялся на одну строчку вверх, после него идёт Московская область, в 2019 году она была только седьмой.
В первую десятку рейтинга также попали Краснодарский край, который находится на шестом месте, а годом ранее занимал 13-е место, Башкортостан, с девятым местом в этом году против 16-го в 2019 году, а также Ярославская область с десятым местом, в 2019 году — 18-е место.
На 11-м месте рейтинга Новгородская область, которая переместилась с 14-го, на 12-м месте Тюменская область, следом за ней Ленинградская.
Ханты-Мансийский автономный округ переместился с 17-й строчки на 14-е место рейтинга, Смоленская область поднялась на четыре позиции — с 20-го на 16-е место, занимавшая в прошлом году десятое место Ульяновская область переместилась на 17-ю строчку, на 18-м месте оказалась Нижегородская область, которая годом ранее была на 57-м.
Как сообщает РБК, 9 июля глава АСИ Светлана Чупшева представила результаты этого рейтинга президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства поблагодарил за работу регионы, которые показали серьёзную положительную динамику.
NEWS.ru писал, что объём инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости на фоне пандемии COVID-19 за первую половину 2020 года снизился на 20% по сравнению с таким же периодом прошлого года — с $1,7 млрд до $1,3 млрд
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Комментарии
Экономика , Владимир Путин , Светлана Чупшева
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