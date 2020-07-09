Названы регионы с лучшим инвестиционным климатом 

Российская столица второй год подряд занимает первое место в рейтинге национального инвестиционного климата. Об этом сообщает Агентство стратегических инициатив (АСИ).

Второе место в рейтинге у Республики Татарстан, которая также удержалась на своих позициях. Тульская область занимает третье место, в 2019 году регион был на шестом месте. На четвёртой строчке находится Санкт-Петербург, который поднялся на одну строчку вверх, после него идёт Московская область, в 2019 году она была только седьмой.

В первую десятку рейтинга также попали Краснодарский край, который находится на шестом месте, а годом ранее занимал 13-е место, Башкортостан, с девятым местом в этом году против 16-го в 2019 году, а также Ярославская область с десятым местом, в 2019 году — 18-е место.

На 11-м месте рейтинга Новгородская область, которая переместилась с 14-го, на 12-м месте Тюменская область, следом за ней Ленинградская.

Ханты-Мансийский автономный округ переместился с 17-й строчки на 14-е место рейтинга, Смоленская область поднялась на четыре позиции — с 20-го на 16-е место, занимавшая в прошлом году десятое место Ульяновская область переместилась на 17-ю строчку, на 18-м месте оказалась Нижегородская область, которая годом ранее была на 57-м.

Как сообщает РБК, 9 июля глава АСИ Светлана Чупшева представила результаты этого рейтинга президенту РФ Владимиру Путину . Глава государства поблагодарил за работу регионы, которые показали серьёзную положительную динамику.

NEWS.ru писал, что объём инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости на фоне пандемии COVID-19 за первую половину 2020 года снизился на 20% по сравнению с таким же периодом прошлого года — с $1,7 млрд до $1,3 млрд