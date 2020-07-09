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Российские банки предложили передавать данные мошенников жертвам 

РИА Новости 55 минут назад
Банки предложили передавать данные мошенников жертвам
Фото: РИА Новости
Ассоциация банков России (АБР) предлагает замораживать на 25 дней полученные потенциальными мошенниками переводы, а также передавать их персональные данные их жертвам, чтобы у тех было больше шансов вернуть украденные средства, следует из законопроекта, который есть в распоряжении РИА Новости.
В феврале в ЦБ сообщили, что банки возвращают россиянам лишь каждый седьмой рубль, переведенный без их согласия, то есть 15% от общей суммы украденного. Низкий уровень компенсаций связан с тем, что многие клиенты сами выдают данные мошенникам, которые используют методы социальной инженерии. А если клиент сам скомпрометировал данные карты или дистанционного банковского обслуживания, банк по закону имеет право не возвращать ему деньги.
В июне глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что около 70% мошеннических операций, проводятся с использованием социальной инженерии. В настоящее время все, что может сделать пострадавший от мошенника — это обратиться в полицию и попытаться возбудить уголовное дело. При этом вернуть украденные с карты деньги в большинстве случаев невозможно.
Ассоциация банков России обращает внимание на несоответствие нынешнего законодательства произошедшему ускорению финансовых транзакций, что не позволяет должным образом противодействовать мошенникам. Так, например, "заморозка" сомнительного платежа в настоящее время составляет два рабочих дня.

Что предлагают банкиры

АБР, во-первых, предлагает дать банку получателя законную возможность блокировать его средства, если от банка плательщика поступило уведомление об оспаривании такого перевода. Во-вторых, ассоциация предлагает обеспечить реальную возможность потенциальной жертве получить документы, которые позволят осуществить длительную блокировку средств для исполнения судебного решения или приговора.
"Банк получателя при получении уведомления (об оспаривании операции — ред.), блокирует денежные средства на счете получателя в размере суммы оспариваемой операции. Срок блокировки — 25 рабочих дней", — указывается в материалах ассоциации.
"Мы предлагаем делать автоматическую блокировку при получении такого сообщения", — пояснил РИА Новости начальник правового управления Ассоциации банков России Сергей Клименко.
Кроме того, АБР предлагает передавать плательщику информацию о получателе, то есть персональные данные. Это нужно для того, чтобы жертва мошенника могла обратиться в суд в рамках гражданского или арбитражного судопроизводства. Такой иск позволяет подать ходатайство о его обеспечении, одним из способов которого является наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику, например, денежные средства на банковском счете.
"Но подача искового заявления и заявления об обеспечении иска невозможна без указания ФИО и места жительства ответчика физического лица и полного фирменного наименования, адреса места нахождения и ОГРН юридического лица", — поясняет АБР в своем документе необходимость передавать плательщику персональные данные о получателе.

Банковская тайна

Дело в том, что данные, которые ассоциация предлагает передавать потенциальной жертве мошенника, являются банковской тайной. При этом в АБР приводят примеры, когда право получать информацию, составляющую банковскую тайну, содержится в специальном законе, в частности, такое право арбитражного управляющего прописано в законе о несостоятельности (банкротстве). Предлагается аналогичное право предусмотреть в законе и о национальной платежной системе для тех случаев, если отправитель денежных средств оспаривает перевод, поясняет ассоциация.
Кроме того, во всех случаях до зачисления и после зачисления средств предлагается дать пять рабочих дней для того, чтобы получатель мог сообщить банку, что он не подтверждает операцию. "В этом случае средства возвращаются отправителю без предоставления персональных данных и банковской тайны получателя средств", — поясняет АБР суть инициативы.
Клименко рассказал агентству, что в ближайшее время проект будет обсуждаться с банками, по возможности с госорганами, а затем после проработки итогового варианта планируется его внести "по возможности к осенней сессии, если все будет нормально".
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Комментарии 1
Экономика , Сергей Клименко , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России , РИА Новости
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