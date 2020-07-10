Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
70.85
$
71.09
80.40
80.34
Прогноз
13.07 – 20.07
$
72.50
81.42
Индексы и котировки Brent
41.84
–0.38 Золото
1800.69
–0.04 РТС
1245.54
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
10.07
1.1272
+0.0055
25.06
1.1218
07.07
29.06
15.06

Названа серьезная угроза для экономики США 

Lenta.ru 17 минут назад
Над экономикой США навис дамоклов меч
Фото: Reuters
Отмена пособий по безработице в США может привести к разрушению экономики страны, пишет CNN со ссылкой на экспертов.
Власти платят по 600 долларов в качестве еженедельных пособий тем, кто потерял работу во время пандемии. Однако 31 июля эта программа должна прекратиться, поскольку правительство считает, что деньги не стимулируют американцев возвращаться к работе.
«Если вы зарабатываете, скажем, 50 тысяч долларов в год, то выгоднее иметь страховку по безработице, чем возвращаться к работе», — заявил в мае сенатор Роб Портман.
Однако эксперты называют отмену пособий неправильной мерой, поскольку такое решение может иметь негативные последствия и оказать разрушительное воздействие на спрос. Люди не смогут платить за аренду и покупать продукты, что поставит экономику страны под серьезную угрозу.
Дебаты по поводу пособий продолжаются, например, некоторые сенаторы предлагают выплачивать временное вознаграждения за возвращение на работу в размере 450 долларов в неделю.
Ранее США предрекли сильнейшую безработицу за 100 лет. В апреле Конгресс страны одобрил выделение дополнительных 500 миллиардов долларов на спасение экономики.
Видео дня. Названы самые бедные регионы России
Последние новости
Байден захотел вложить в 5G больше годового бюджета России Байден захотел вложить в 5G больше годового бюджета России На Украине опубликовали запись разговора Путина и Порошенко На Украине опубликовали запись разговора Путина и Порошенко В затопленной подмосковной Рузе появились мародеры В затопленной подмосковной Рузе появились мародеры
Комментарии
Экономика , Роб Портман , CNN
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Две страны приготовились перейти на евро
Две страны приготовились перейти на евро
В России повысят пенсии
В России повысят пенсии
Кремль не поверил в жизнь россиян на 15 тысяч
Кремль не поверил в жизнь россиян на 15 тысяч
1 к 100: почему деноминация рубля «давно напрашивается»
1 к 100: почему деноминация рубля «давно напрашивается»
Видео
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Мишустин сделал заявление по ипотеке
00:22
Мишустин сделал заявление по ипотеке
Личный счет Другое
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Мишустин рассказал о помощи российскому бизнесу
00:23
Мишустин рассказал о помощи российскому бизнесу
Экономика
Оставшимся без работы россиянам раздадут деньги
03:22
Оставшимся без работы россиянам раздадут деньги
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение