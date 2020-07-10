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В России предложили провести деноминацию рубля 

Мария Иванова и ещё 2 1 час назад
Глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев выступил с предложением провести деноминацию рубля в сто раз. Об этом пишут «Ведомости».
По мнению эксперта, на такую меру можно пойти из-за роста объема наличных в стране. В начале июля этот показатель пробил отметку в 11,6 триллиона рублей. Таким образом, на каждого жителя страны приходится по 80 тысяч рублей наличных.
Разуваев объяснил, что из-за ситуации с коронавирусом банковские счета обнуляют и компании, и физические лица. Бизнес, по его мнению, активно уходит в серые схемы, а россияне получают зарплаты в конвертах.
По мнению эксперта, деноминация обойдется недорого и сделать это можно будет за счет Центробанка. Он заявил, что после этого бутылка воды будет стоить около 30-70 копеек, на метро можно будет проехаться за 50 копеек, а курс доллара составит 70 копеек.
Однако опрошенные «Ведомостями» эксперты заявили, что деноминация может вызвать панику у жителей страны, в результате они начнут экстренно скупать доллары. Также они отметили, что процесс деноминации обычно запускают из-за резкого обесценивания валюты. Бизнес, по их мнению, столкнулся бы с большими расходами, так как пришлось бы провести перенастройку всех касс и банкоматов.
Как сообщал «Рамблер», деноминацию 1998 года провели с коэффициентом 1000:1, одному новому рублю соответствовала тысяча старых.
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Экономика , Видео , Александр Разуваев , Центральный банк России , Ведомости
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