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В России предложили «обрезать» у рубля пару нулей 

РИА Новости Крым и ещё 34 1 час назад
«Обрезать» нули: в РФ предложили деноминацию рубля
Фото: РИА Новости
Российскую валюту предложили деноминировать в 100 раз — с такой идеей выступил российский аналитик, глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев, пишут "Ведомости".
По мнению эксперта, мера необходима, поскольку в стране растет объем наличных денег. Так, по данным Центробанка, в начале июля на руках у россиян наличными было больше 11,6 триллиона рублей, то есть на каждого жителя России приходилось по 80 тысяч рублей. При этом и бизнес, и обычные граждане в последнее время обнуляют свои счета в банках, уводя доходы в тень, а значит, растет серый сектор экономики.
"Я думаю, что копейку надо вернуть, бутылка воды — 50 копеек, давно это напрашивается. Считается, что деноминацию надо делать, когда низкая инфляция, а инфляция у нас 3% (в годовом выражении). Ключевая ставка — 4,5%, резервы больше чем 550 миллиардов долларов, это два годовых бюджета Российской Федерации. Ну и курс будет 60-70 копеек за доллар, как в советское время, — отметил Разуваев в комментарии радио Sputnik. — Я думаю, сейчас для этого самое лучшее время".
Как ранее сообщал РИА Новости Крым, в понедельник курс евро на Мосбирже превысил отметку в 81 рубль, но позже официальный показатель снизился до 80,5 рубля. Аналогичный скачок пережил и курс доллара, который впервые с 22 мая поднялся выше 72 рублей, но затем снизился до официальных 71,3 рубля.
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Экономика , Рынки , Александр Разуваев , Московская биржа , Центральный банк России , Ведомости , ИА Sputnik
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