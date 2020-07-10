Объем наличных денег в России достиг рекорда

Объем наличных денег в обращении в России достиг на 1 июля рекордного значения в 12,42 триллиона рублей, увеличившись за прошлый месяц на 3,5%, следует из статистики ЦБ

Объем наличных денег в России стабильно увеличивается с начала февраля текущего года: тогда их было в обращении 10,5 триллиона рублей и за месяц они выросли на 207 миллиардов рублей. С началом пандемии коронавируса темпы роста резко ускорились: в марте объем наличности в обращении вырос на 719 миллиардов рублей, в апреле — на 569 миллиардов рублей.

В мае, когда в стране стали ослабляться ограничительные меры, темпы роста объемов наличности в обращении замедлились — показатель увеличился лишь на 268 миллиардов рублей. В июне же, когда начался сезон отпусков, темпы роста увеличились и объем вырос на 415 миллиардов рублей.

При этом, по данным ЦБ, на 1 июля денежная база в узком определении составила 12,792 триллиона рублей. Данный показатель включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в Банке России.