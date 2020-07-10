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ЕС сократит семилетний план бюджета на €25 млрд из-за разногласий внутри сообщества 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
ЕС сократит 7-летний план бюджета на €25 млрд
Фото: Reuters
Глава Европейского совета предложил сократить семилетний бюджетный план ЕС на 2021-2027 годы на более чем €25 млрд — до €1,074 трлн (на все 7 лет) из-за разногласий между странами сообщества. Соответствующее заявление глава Европейского совета Шарль Мишель сделал в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе. Это предложение будет рассмотрено на саммите ЕС 17-18 июля.
"19 июня (на прошлом саммите ЕС — прим. ТАСС) лидеры сообщества провели первую дискуссию по бюджетным предложениям [Еврокомиссии, в объеме около €1,1 трлн на 7 лет] и продемонстрировали противодействие отдельным позициям. Я провел интенсивные переговоры и на их основании вношу свое предложение по семилетнему бюджетному плану ЕС. Его объем составит €1,074 млрд на 2021-2027 годы", — заявил он.
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Экономика , Шарль Мишель , ЕС , Европейский совет , Еврокомиссия , ИТАР-ТАСС
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