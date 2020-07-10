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Эксперт оценил ситуацию с СПГ 

RT на русском 2 часа назад
Эксперт оценил ситуацию с СПГ
Фото: globallookpress.com
Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов оценил ситуацию с СПГ.
«Спрос рекордно упал как на европейском рынке, так и на азиатском, который ещё несколько лет назад считался премиальным. И американская отрасль производства сжиженного газа сейчас пока сохраняет надежды на восстановление, хотя дела у неё с каждым днём всё хуже», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
По его словам, остаются два фактора риска. Первый — ситуация в Евросоюзе, который благодаря тёплой погоде может сохранить существенные запасы в своих хранилищах, из-за чего американский газ при его нынешней цене не найдёт спроса.
Вторым фактором Перов назвал ситуацию с коронавирусом, которая может привести к новому снижению спроса на энергоносители по всему миру.
«В то же время себестоимость производства СПГ в России даёт ей возможность успешно конкурировать», — добавил эксперт.
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Комментарии
Экономика , Александр Перов , ЕС , Фонд национальной энергобезопасности , ФБА "Экономика сегодня"
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