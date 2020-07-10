Когда нефть снова станет дефицитом?

Сценарий с подорожанием нефти до 150 долларов за баррель выглядит скорее фантастическим, нежели приближенным к реальности — такое если и возможно, то очень ненадолго, считают опрошенные "Прайм" эксперты. По их мнению, эпоха дорогой нефти закончилась, как бы кому-то ни хотелось ее возвращения.

Издание Wall Street Journal выступило с неожиданным прогнозом нефтяных цен. По мнению инвестиционного директора Northern Trace Capital Тревора Вудса, после волатильного начала текущего года котировки могут в перспективе подняться выше 100 долларов за баррель и достичь 150 долларов к 2025 году. Это связано с тем, что большая часть компаний снижает инвестиции в добычу энергоносителей на фоне кризиса. По мере восстановления экономики спрос начнет расти, а вот удовлетворить его производители, экономящие на вложениях в будущее, уже не смогут.

Ранее крупнейшие нефтегазовые компании мира заявляли о сокращении на 15-30% капзатрат и расходов на инвестиции в разработку.

"Такое финансовое давление будет значительным. Некоторым производителям будет действительно трудно реализовывать добычу…", — приводит издание слова Вудса.

В целом сокращение затрат приведет к снижению добычи нефти на 5 млн баррелей в день, или на 5% к докризисному уровню, и потребуются инвестиции в 625 млрд долларов к 2030 году, чтобы предложение и спрос достигли баланса.

"Масла в огонь" подлило Международное энергетическое агентство (МЭА), опубликовав в пятницу данные о снижении предложения нефти в мире до девятилетнего минимума в 86,9 млн баррелей в сутки. Агентство объясняет это тем, что Саудовская Аравия сократила свое производство на дополнительные 1 млн баррелей в сутки сверх обязательств по сделке ОПЕК+. В целом, если договоренности о сокращении добычи останутся в силе и будут действовать до апреля 2022 года, а участники будут полностью их выполнять, глобальное предложение нефти может снизиться в среднем на 7,1 млн баррелей в сутки в 2020 году, а затем слабо вырасти на 1,7 млн баррелей в сутки в 2021 году, считают в МЭА.

Несмотря на это, опрошенные "Прайм" аналитики оценивают ценовые прогнозы Wall Street Journal довольно скептически.

"Если сказать, что доллар будет стоить 200 рублей — тебя процитирует вся пресса в России (проверено), а если после обвала нефтяного рынка сказать, что скоро нефть будет по 150 долларов за баррель — тебя процитирует весь мир. Простой, но действенный ход. Аналитик Тревор Вудс пропиарил свой фонд и, возможно, помог закрыть какие-то сделки на фоне этого заявления", — комментирует аналитик "Финама" Алексей Калачев.

"Полагаю, что период высоких цен на нефть, возможно, прошел навсегда, и такие прогнозы — это скорее озвучивание желаемого, мечта о том, чтобы вернулись изобильные для нефтяных стран 2000-е годы", — согласен главный аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов

ЗА И ПРОТИВ

По словам экспертов, большинство факторов сейчас складываются против исполнения громкого прогноза. В ОПЕК происходят сильные дезинтеграционные процессы, страны-участники перестают быть участниками, перестают выполнять договоренности о сокращении добычи или выполняют их спустя рукава.

"Вообще текущая эпоха — это эпоха торговых войн и разрушения торговых союзов, поэтому ОПЕК и сейчас не удается диктовать цену, а в будущем эта ее способность дополнительно сократится. В то же время Китай, например, создает консорциум покупателей нефти, и это может со временем перерасти в "картель покупателей", не менее сильный, чем картель продавцов в виде ОПЕК+", — напомнил Антонов.

При этом, по мнению Калачева, рынок — многофакторный мир, и ничего исключить нельзя. Прогноз Тревора Вудса не выглядит совсем фантастичным, тем более что несколько лет назад мы видели цены в районе 140 долларов за баррель, правда, ненадолго.

"В пользу такой вероятности говорит резкое сокращение инвестиций в отрасли на текущем уровне цен и с учетом необходимости сокращать объемы добычи. Это теоретически создает вероятность нового дефицита на рынке нефти после восстановления спроса. Дополнительным фактором можно считать денежную накачку рынков для преодоления последствий спада мировой экономики из-за пандемии — в будущем это будут уже не те 150 долларов, что были раньше", — рассуждает он.

Но если такой рост цен на какое-то время произойдет, вряд ли этот уровень сохранится надолго. Тогда рентабельными станут даже самые затратные проекты, и предложение нефти снова вырастет и в очередной раз сломает баланс, и приведет к новому обвалу.

"Вряд ли рынок заинтересован в новой цикличной раскачке. Думаю, участники уже учли такие риски и постараются сгладить колебания цен. Опыт согласованных действий в рамках соглашения ОПЕК+ поможет избежать этих качелей", — говорит Калачев.

ФАНТАСТИКА И РЕАЛЬНОСТЬ

Если говорить о глобальных и более растянутых по времени сценариях, то шансов на дорогую нефть практически нет, уверены аналитики. Кризис на рынке нефти, совпавший с пандемией, ускоряет переход к альтернативным источникам энергии. Вообще, в постиндустриальную эпоху это топливо будет играть все меньшую роль. Борьба с углеродными выбросами, курс на использование электромобилей и газомоторного топлива, изменение технологий — эта совокупность факторов замедлит темпы роста спроса, а менее чем через 50 лет от нефти могут вовсе отказаться, считает Антонов

Американская экономика также не дает оснований надеяться на нефть по 150 долларов.

"Такая цена означает крайне низкий курс доллара на мировом рынке, а это сейчас с трудом можно представить: США — крупнейшая экономика, поддерживаемая самой хорошо финансируемой и боеспособной армией, и доллар опирается именно на этот фундамент", — говорит он.

При цене в 150 за баррель за доллар должны были бы давать около 25 рублей. Это фантастический сценарий, о котором можно рассуждать в прессе, но на котором нельзя строить инвестиционный прогноз, потому что он находится "в хвосте" нормального распределения вероятностей.

С другой стороны, и добыча может восстановиться достаточно быстро, напомнил Калачев. Нефтяная отрасль Аравийского полуострова имеет возможности оперативно сокращать и увеличивать добычу нефти. Американские сланцевые проекты могут достаточно быстро вернуть рентабельность при росте цен на нефть и восстановить прежние темпы роста. Даже сложные проекты нефтеносных песков Канады уже рассматривают возможность продолжать работу при цене выше 40 долларов за баррель.

"Россия тоже готовится поддержать нефтесервисные предприятия, чтобы они бурили скважины впрок. Будет создан фонд скважин, которые можно быстро ввести в строй по мере восстановления спроса и снятия ограничений на добычу. Я думаю, ситуации с дефицитом и ростом стоимости нефти до 150 долларов за баррель не будет", — заключил эксперт.