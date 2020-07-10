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Стало известно о простое поставлявшего газ в Турцию «Голубого потока» 

Деловая газета «Взгляд» 59 минут назад
Турции оказался ненужен газопровод из России
Фото: РИА Новости
Газопровод «Голубой поток», направлявший газ из России в Турцию, не возобновил работу после технического обслуживания в мае, пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газопровод простаивает из-за закупок Анкары сжиженного природного газа (СПГ) в качестве замены поставкам Газпрома, передает Reuters со ссылкой на три источника.
Цены Газпрома в несколько раз выше, чем цены на СПГ, которые поставляет США по трубопроводу из Азербайджана, приводит агентство мнение аналитиков.
Турецкая госкомпания Botas заявляла, что «Голубой поток» будет остановлен на техобслуживание с 13 по 29 мая, но фактическая дата запуска газопровода до сих пор неизвестна, отметили собеседники агентства.
«Газпром» собрался ремонтировать «Голубой поток»
Газпром не стал комментировать простой в работе «Голубого потока», сообщив, что поставки проводятся в соответствии с запросами.
Газета ВЗГЛЯД изучала, почему Россия потеряла лидерство на турецком газовом рынке, и какое место в этой ситуации играет Азербайджан.
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Экономика , Компании , Рынки , Газпром , Деловая газета "Взгляд" , Reuters
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