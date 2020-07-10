Турции оказался ненужен газопровод из России 

Трубопровод «Голубой поток», по которому в Турцию поставляется российский газ, простаивает, сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на агентство Reuters. Анкара, по данным журналистов, начала закупать сжиженный природный газ из США.

В середине мая, как сообщал «Рамблер», «Голубой поток» был остановлен на техобслуживание. Предполагалось, что работы займут чуть более двух недель, после чего газопровод будет запущен вновь. Однако до сих пор поставки российского газа в Турцию по указанному трубопроводу не были возобновлены. В Газпроме , который владеет газопроводом, подчеркнули, что поставки производятся в соответствии с запросами.

Журналисты выяснили, что российскому «голубому топливу» турки предпочли сжиженный природный газ (СПГ) США, который поступает в страну по трубопроводу из Азербайджана. Отмечается, что газ из Азербайджана гораздо дешевле газа из России.