Эксперт раскрыл будущее рубля

В течение недели курс рубля к доллару двигался разнонаправленно. Завершил пятницу доллар незначительным снижением — он подешевел на 18 копеек до 70,72. Курс евро также ушел ниже 80 руб. — до 79,88.

Впрочем, как поясняет главный инвестиционный стратег «Открытие Брокер» Константин Бушуев , хотя в целом неделя оказалась нейтральной для российской валюты, краткосрочный тренд на ее ослабление, идущий с первых чисел июня, всё еще сохраняется.

«Локально на рубль давят факторы продаж нерезидентами государственных ОФЗ после июньского резкого снижения ставки Банком России и сокращения продаж валюты Минфинов в 2 раза в июле по сравнению с июнем. При этом цены на нефть марки Brent последнее время продолжают находиться в горизонтальном коридоре 40-44 долларов за баррель», — комментирует новости курса доллара Константин Бушуев.

По прогнозу эксперта, до конца июля вполне возможно движение пары доллар/RUB к уровню 73 и немного выше, так как после пика дивидендных отсечек в середине июля к началу августа нерезиденты будут традиционно конвертировать в валюту и репатриировать часть дивидендов российских компаний.

«Пара EUR/RUB может локально сдвигаться в диапазон 82-83, мы в целом видим сильные преимущества евро перед долларом США как в краткосрочной, так и в среднесрочной, долгосрочной перспективах», — дает прогноз курса аналитик «Открытие Брокер».

Впрочем, по мнению экономиста, после локальной слабости июня-июля можно будет ожидать, что курс рубля к доллару в среднесрочной перспективе скорее будет вновь укрепляться. В пользу российской валюты среднесрочно будут играть укрепление цен на нефть на фоне ожидающегося стабильного дефицита «чёрного золота», временный запрет на внешний туризм для россиян и сохраняющиеся высокие реальные (за вычетом инфляции) доходности по российским финансовым инструментам, привлекающим средства нерезидентов.