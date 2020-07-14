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Китай приготовился к тяжелым временам 

Lenta.ru и ещё 15 2 часа назад
Правительство Китая объявило о дальнейшем проведении активной налогово-бюджетной и осмотрительной кредитно-денежной политики на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра КНР Ли Кэцяна.
По его словам, китайская экономика продемонстрировала устойчивый подъем после сокращения ВВП в первом квартале на 6,8 процента. Однако необходимо укрепить уверенность в развитии. Положение внутри страны, как и за ее пределами, неудовлетворительно, поэтому Китай должен быть готов к тяжелым временам, которые еще предстоят, заявил Ли Кэцян.
Кроме того, правительство подготовило ряд мер для стимулирования экономики и поддержки занятости. К ним относятся увеличение бюджетных расходов, налоговых льгот, а также уменьшение кредитных ставок и ослабление резервных требований.
Правительственные данные по ВВП во втором квартале будут доступны 16 июля. Как следует из исследования компании China Beige Book International (CBB International), показатель снизится в мае-июне 2020 года второй квартал подряд, что будет означать техническую рецессию. Тем не менее, по мнению большинства экспертов, ВВП КНР по итогам второго квартала вырастет на 1,5 процента, что позволит избежать технической рецессии. По итогам года он может увеличиться на 1,8 процента.
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Комментарии 4
Экономика , Видео , Ли Кэцян
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