Карибские страны устроили распродажу паспортов

Лишившись доходов от туристической отрасли из-за пандемии, страны Карибского бассейна устроили распродажу «золотых паспортов». Теперь приобрести гражданство островных государств можно значительно дешевле, сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что большинство стран Карибского бассейна уже давно имеют программы, в рамках которых состоятельные иностранцы могут получить гражданство в обмен на инвестиции. Однако роль этой статьи доходов значительно выросла после того, как пандемия коронавируса ударила по туризму.

Одной из первых цены на «золотые паспорта» снизила страна Сент-Китс и Невис. До конца 2020 года она предлагает приобрести гражданство для семьи из четырёх человек в обмен на взнос в размере $150 000, перечисленный в местный «Фонд устойчивого развития». Ранее участие в этой программе обошлось бы иностранцам в $195 000, указывает Bloomberg.

В свою очередь, Сент-Люсия, предлагающая гражданство в обмен на покупку пятилетних беспроцентных облигаций, снизила сумму необходимых инвестиций вдвое — до $250 000 с одного человека и до $300 000 для семьи из четырёх человек.

Во многих других странах региона, включая Гренаду и Доминикану паспорта стали стоить ещё дешевле — около $100 000.

«Во время пандемии, когда отсутствует туризм, мы должны найти способ получения дохода для поддержания нашей экономики», — отметил глава подразделения по вопросам предоставления гражданства через инвестиции Сент-Китс и Невис Лес Хан.

По его словам, особый интерес к «золотым паспортам» в период пандемии проявили жители Китая и стран Ближнего Востока.