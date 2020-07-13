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Мишустин рассказал о плане по восстановлению экономики России 

Газета.Ru и ещё 5 50 минут назад
Мишустин рассказал о плане по восстановлению экономики
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об общенациональном плане восстановления экономики страны после эпидемии коронавируса.
Он сообщил, что в документе прописана часть общественно значимых результатов нацпроектов, а также траектория движения к основным показателям достижения ключевых национальных целей в ближайшие годы.
«Общенациональный план — это по сути переходный документ от антикризисных мер к развитию», — сказал Мишустин.
По словам главы кабмина, также потребуется дополнительное планирование и изменение разных стратегических документов.
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса. Правительству было необходимо предоставить план к 1 июня.
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Экономика , Михаил Мишустин , Владимир Путин
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