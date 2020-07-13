Спрогнозированы сроки восстановления экономики ЕС 

Реальный ВВП стран Европейского союза вернется к уровню 2019 года лишь к 2022 году. Об этом рассказал в своей статье директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Поуль Томсен, передает ТАСС.

По его словам, в 2020 году реальный ВВП стран ЕС сократится на 9,3 процента и лишь потом начнет постепенно восстанавливаться. Томсен отметает, что на темпы роста экономики могут значительно повлиять создание эффективного лекарства от коронавируса или же новые волны заболевания.

Эксперт также рассказал, что посткризисная экономика потребует значительной перестройки. Он подчеркнул, что власти должны начать готовиться к тому, пандемия продлится несколько лет и за ней последуют новые эпидемии. Именно поэтому европейским странам необходимо стремиться к новой, более экологичной экономике, которая более пригодна для соблюдения мер социального дистанцирования в течение длительного срока.

Ранее представители МВФ сообщили, что государственный долг всех стран мира впервые в истории достигнет 101,5 процента мирового ВВП по итогам 2020 года. Ожидается, что ситуация с госдолгом стабилизируется в 2021 году благодаря низким процентным ставкам и восстановлению экономической активности. Однако исключением станет США и Китай.