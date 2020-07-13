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Рынок акций России снизился на фоне дешевевшей в течение дня нефти 

Прайм и ещё 17 13 июля 2020
Российский рынок акций снизился в начале недели
Фото: ТАСС
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Рынок акций РФ по итогам основных торгов понедельника снизился по биржевым индексам на фоне понижательной динамики рынка нефти, преобладавшей в течение дня, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов опустился на 1,22% до 2766,79 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,9%, до 1234,50 пункта.
Рынок нефти вечером снижается на 0,2%, до 43,16 доллара за баррель сорта Brent. В течение сессии понедельника она дешевела до 42,39 доллара.
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Экономика , Недвижимость , Рынки , Новые налоги , Прогноз эксперта , Московская биржа
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