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Путин: Россия не допустила взрывного роста безработицы на фоне коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 9 34 минуты назад
Путин оценил уровень безработицы в России
Фото: РИА Новости
В борьбе с коронавирусом в России есть позитивная динамика, общенациональное единение россиян позволило достойно ответить на вызов эпидемии, хотя и не без определенных сбоев, заявил президент Владимир Путин.
«Летальность от коронавируса на 100 тыс. населения в России в разы ниже, чем в ряде других стран», — заявил глава государства, передает РИА «Новости».
Он также подчеркнул, что Россия не допустила взрывного, драматического роста безработицы как в ряде других государств. При этом президент назвал важным продолжать усилия по преодолению нанесенного экономике пандемией ущерба.
Ранее Путин поручил обобщить опыт регионов по борьбе с коронавирусом. Кроме того, президент поручил правительству держать на особом контроле увеличенные выплаты за отпуск медработникам.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что наиболее острая фаза кризиса в связи с распространением коронавируса в России была пройдена с минимальными потерями.
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Комментарии
Экономика , Другое , Дмитрий Песков , Владимир Путин , РИА Новости
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