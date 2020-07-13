Минфин сообщил о дефиците бюджета

Дефицит федерального бюджета по итогам января — июня 2020 года, по предварительным данным, составил 955,88 млрд рублей, следует из материалов Минфина России

«Дефицит — 955 881,2 млн рублей», — говорится в сообщении.

Как рассказали в министерстве, за отчетный период объем поступивших доходов составил 9,091 трлн рублей, или 44,1% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», а исполнение расходов составило 10,047 трлн рублей (51,1%).