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Минфин сообщил о дефиците бюджета в январе-июне 

Rambler News Service 34 минуты назад
Минфин сообщил о дефиците бюджета
Фото: РИА Новости
Дефицит федерального бюджета по итогам января — июня 2020 года, по предварительным данным, составил 955,88 млрд рублей, следует из материалов Минфина России.
«Дефицит — 955 881,2 млн рублей», — говорится в сообщении.
Как рассказали в министерстве, за отчетный период объем поступивших доходов составил 9,091 трлн рублей, или 44,1% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», а исполнение расходов составило 10,047 трлн рублей (51,1%).
Объем перечислений в федеральный бюджет Федеральной налоговой службой (ФНС) за отчетный период составил 5,363 трлн рублей, Федеральной таможенной службой (ФТС) — 2,042 трлн рублей, другими федеральными органами — 1,685 трлн рублей.
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Экономика , Федеральная налоговая служба , Минфин , Федеральная таможенная служба
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