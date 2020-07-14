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«Нафтогаз» предупредил об угрозе для отопительного сезона на Украине 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Украину предупредили об угрозе для отопительного сезона
Фото: РИА Новости
Долги теплопроизводителей могут привести к проблемам в отопительный сезон на Украине, сообщила компания «Нафтогаз».
Компания подчеркнула, что в связи с «ненадлежащими расчетами за газ» возникает «угроза для поставки тепла потребителям в отопительный период».
«Нафтогаз» заявил, что это «абсолютно недопустимо», передает ТАСС.
Уточняется, что в список должников входят 109 из 1316 предприятий.
В марте сообщалось, что антимонопольный комитет Украины рассматривает дело против «Нафтогаза», касающееся возможного завышения цен на газ для промышленности, что, в свою очередь, привело к росту цен для населения страны.
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Экономика , Компании , Нафтогаз , ИТАР-ТАСС
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