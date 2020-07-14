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Доходы России от золота впервые превысили выручку от газа 

Мария Иванова и ещё 12 1 час назад
Российские доходы от экспорта золота впервые в истории превысили выручку от продаж газа: за апрель и май из РФ экспортировали 65,4 тонны золота за 3,55 миллиарда долларов, а «Газпром» продал топлива на 2,4 миллиарда. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы и Центробанка.
По подсчетам ЦБ, всего за второй квартал 2020 года Россия выручила с экспорта газа 3,5 миллиарда долларов (минимальное квартальное значение с 2002-го). Это меньше, чем выручка от продажи золота за два месяца.
Максим Худалов из АКРА рассказал РБК, что резкий рост экспорта драгметалла связан с полным отказом ЦБ от покупок золота и стартом активного сезона добычи.
Кроме того, с апреля золотодобытчикам и заводам разрешили получать генеральные лицензии на поставки золота за границу, а не только разовые. До этого такая возможность была только у банков.
Опрошенные РБК эксперты отметили, что в то же время экспорт газа упал из-за снижения спроса, вызванного пандемией.
Глава центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин считает, что доходы от экспорта золота могут перекрыть менее десяти процентов потерянной выручки от продажи нефти и газа в 2020 году.
Как писал «Рамблер», одним из основных покупателей российского золота является Великобритания. В 2019 году экспорт драгметалла из России в эту страну вырос более чем в 12 раз, до 5,33 миллиарда долларов в денежном выражении (по сравнению с 433 миллионами в 2018 году).
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Экономика , Видео , Недвижимость , Максим Худалов , Егор Сусин , Газпромбанк , Газпром , Центральный банк России , РБК
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