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Золото стало для России доходнее «Газпрома» 

Lenta.ru и ещё 2 44 минуты назад
Экспорт золота в апреле-мае 2020 года стал для России доходнее, чем продажи трубопроводного газа, монополистом в которых выступает «Газпром». Это следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) и Центробанка, которые проанализировало принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По данным ФТС, в апреле и мае российские компании продали за рубеж 65,4 тонны золота, выручив за него 3,55 миллиарда долларов. При этом экспортные доходы «Газпрома» за тот же период составили 2,4 миллиарда.
Более того, экспорт природного газа за весь второй квартал (с апреля по июнь) принес России 3,5 миллиарда долларов, что меньше выручки от продажи золота за два месяца, следует из статистики ЦБ.
По словам опрошенных изданием экономистов, такая ситуация сложилась впервые за всю новейшую историю России. Объяснение они находят в росте цен на драгоценный металл в связи с пандемией коронавируса (инвесторы традиционно считают золото защитным активом), а также в отказе ЦБ от закупок золота для золотовалютных резервов. В то же время, спрос на газ в Европе — основном экспортном направлении из России — резко упал весной 2020 года из-за пандемии и переполненности хранилищ.
В результате по сравнению с апрелем-маем 2019 года экспорт золота из России вырос в 14 раз — с 247 миллионов долларов до 3,55 миллиарда.
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Комментарии 26
Экономика , Видео , Григорий Березкин , Газпром , Центральный банк России , Федеральная таможенная служба
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