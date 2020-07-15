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WSJ обвинила Германию в предательстве интересов Евросоюз 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
Германию обвинили в предательстве интересов ЕС
Фото: ТАСС
Германия своим участием в проекте газопровода «Северный поток — 2» поставила собственные экономические интересы выше интересов коллективной безопасности Евросоюза, пишет The Wall Street Journal.
«США и большая часть Европы против «Северного потока — 2», однако Берлин поставил собственные экономические интересы выше интересов коллективной безопасности», — передает ТАСС текст статьи.
По мнению WSJ, позиция ФРГ полезна России во время нелегкого этапа, обусловленного пандемией коронавируса и снижением цен на энергоносители.
Газета приводит данные ЕС, согласно которым на долю России приходилось около 38% поставок природного газа в Европу в прошлом году. Газопровод добавит к этой цифре 55 млн кубометров газа в год.
Газета называет Польшу в числе стран, позиция которых по «Северному потоку — 2» не совпадает с ФРГ в ущерб им же. Доля российского газа в импорте Польши снизилась с 89% в 2016 году до 60% в 2019 году.
Во вторник министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин не будет изменять своей позиции в отношении «Северного потока — 2», и хотел бы восстановления стратегических отношений Евросоюза и России.
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Комментарии
Экономика , Компании , ЕС , ИТАР-ТАСС , Wall Street Journal
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