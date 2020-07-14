Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.96
$
71.23
80.72
80.43
Прогноз
20.07 – 27.07
$
70.87
80.78
Индексы и котировки Brent
42.40
–0.19 Золото
1796.24
+0.13 РТС
1234.50
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
14.07
1.1369
+0.0127
29.06
1.1242
10.07
02.07
18.06

В Кремле заявили о «более важном» смысле увеличения НДФЛ для богатых 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Кремль ответил Кудрину по увеличению НДФЛ для богатых
Фото: РИА Новости
Средства от повышения ставки НДФЛ с 13% до 15% для богатых пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями, это гораздо важнее экономического эффекта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков указал, что «здесь гораздо более важный смысл, чем экономический»: инициатива президента России Владимира Путина «заключалась в том, чтобы эти деньги окрасить и использовать их для лекарственного обеспечения детей с орфанными заболеваниями», передает РИА «Новости».
Так он прокомментировал высказывание главы Алексея Кудрин относительно того, что повышение НДФЛ якобы не имеет экономического смысла.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин в ходе обращения к россиянам 23 июня предложил с 1 января 2021 года повысить НДФЛ для граждан с доходами более 5 млн рублей в год с 13% до 15%.
Как пояснил глава государства, налогом будет облагаться та сумма, которая превышает 5 млн рублей. Планируется, что государство дополнительно получит 60 млрд рублей. Эти средства направят на лечение тяжелобольных детей.
Кроме того, в России уже несколько лет действует так называемый налог на роскошь.
Видео дня. Работодатели оплатят электричество сотрудникам на «удаленке»
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Объявлено о приостановке газопровода «Северный поток» Объявлено о приостановке газопровода «Северный поток» Путин заявил о сохранении ориентиров нацпроектов Путин заявил о сохранении ориентиров нацпроектов Рада Украины легализовала игорный бизнес Рада Украины легализовала игорный бизнес
Комментарии 2
Экономика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль не поверил в жизнь россиян на 15 тысяч
Кремль не поверил в жизнь россиян на 15 тысяч
Что ждет пенсионеров, у которых есть стаж работы в СССР
Что ждет пенсионеров, у которых есть стаж работы в СССР
В РАН высказались о деноминации рубля
В РАН высказались о деноминации рубля
Российским ТЦ предрекли массовую гибель
Российским ТЦ предрекли массовую гибель
Видео
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
00:15
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
Личный счет Другое
Россияне нашли способ летать за рубеж в пандемию
05:10
Россияне нашли способ летать за рубеж в пандемию
Личный счет
Доллар может повторить 2008 год
03:22
Доллар может повторить 2008 год
Рынки Экономика
Саудиты и Россия приняли решение по нефти
00:25
Саудиты и Россия приняли решение по нефти
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение