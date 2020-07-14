Минфин РФ анонсировал новый выпуск ОФЗ для физлиц

Министерство финансов России с 16 июля начнёт продажу облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) выпуска №53006RMFS в объёме 15 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

ОФЗ новой серии будут выпущены в количестве 15 миллионов штук, номинальная стоимость одной облигации составит 1000 рублей. Дата погашения облигаций — 2 августа 2023 года. Процентная ставка первого полугодового купона установлена в размере 4,1%, второго — 4,4%, третьего — 4,7%, четвёртого — 5%, пятого — 5,3%, шестого — 5,73% годовых.

Сбербанка, Приобрести облигации можно будет в отделениях банков-агентов: ВТБ Промсвязьбанка и «Почта Банка». Минимальное количество бумаг, доступных для приобретения одним физическим лицом, составляет 10 штук, максимальное — 15 000 штук.

В Минфине обратили внимание, что в связи с прекращением действия с 1 января 2021 года нормы об освобождении физических лиц от налогообложения купонного дохода по государственным ценным бумагам для нового выпуска ОФЗ предусмотрена дополнительная премия к доходности, обеспечивающая компенсацию выпадающих доходов физического лица в связи с уплатой им налога на купонный доход.

Сообщается также, что при покупке и предъявлении к выкупу облигаций выпуска №53006RMFS гражданам не потребуется уплачивать комиссию банкам-агентам — соответствующие расходы понесёт эмитент в лице Минфина. Под залог облигаций владельцы смогут привлекать кредиты у банков-агентов при наличии соответствующих программ кредитования.

Облигации предыдущего выпуска №53005RMFS с 16 июля предлагаться гражданам не будут в связи с окончанием периода их размещения, уточнили в министерстве.