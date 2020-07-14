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Решетников: рост ВВП России в 2022-2023 годах прогнозируется на уровне 3% и выше 

Прайм 58 минут назад
Решетников: рост ВВП России прогнозируется на уровне 3%
Фото: Прайм
Рост ВВП России в 2022-2023 годах прогнозируется на уровне 3% и выше, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.
Во вторник Решетников в рамках онлайн-трансляции Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию ООН представил добровольный национальный обзор достижения РФ целей устойчивого развития ООН. В документе отражены достижения России в экономической, социальной и экологической сферах по 17 направлениям.
Говоря о реализации повестки в области устойчивого развития на период до 2030 года ООН, российский министр отметил, что на достижение целей оказало влияние распространение новой коронавирусной инфекции. "Сейчас на первый план выходит задача сохранения занятости и доходов россиян. Для этого уже реализуются меры поддержки населения, а также разработан Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения", — сказал Решетников.
Он добавил, что общий объем финансовой помощи, предоставляемой правительством России гражданам и бизнесу в рамках антикризисных мер составляет более 5 триллионов рублей. "Общенациональный план восстановления экономики станет продолжением антикризисных пакетов мер. Это позволит не только преодолеть спад, вызванный пандемией, но и выйти на устойчивые темпы роста ВВП, превышающие докризисный уровень. В 2022-2023 годах мы уже прогнозируем рост ВВП на уровне 3% и выше. По нашим ожиданиям, это позволит стабильно наращивать реальные доходы населения", — указал глава Минэкономразвития.
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