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«Газпром» окончательно решил повысить цены в России 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
«Газпром» принял важное для россиян решение
Фото: РИА Новости
Решение о повышении цен на газ в России принято окончательно, в настоящее время оно находится на стадии оформления. Об этом ходе телефонной конференции компании рассказал начальник управления департамента «Газпрома» Алексей Андреев, передает РИА Новости.
По его словам, вопрос отработан с регулирующими органами. Вместе с тем по вопросу тарифов на транспортировку ясности пока нет, хотя в установленные сроки сданы все заявки, представлены все материалы и необходимые пояснения.
В апреле Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила повысить цены на газ для населения с 1 июля на 3 процента. Однако позднее, когда информацию опубликовали СМИ, ведомство предложило временно заморозить индексацию.
Ранее стало известно, что в первом квартале «Газпром» получил рекордный за последние шесть лет убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) — 116,249 миллиарда рублей.
Такая ситуация возникла из-за аномально теплой зимы, экспансии сжиженного природного газа (СПГ) на основные рынки сбыта, в первую очередь европейский, а также вынужденного снижения цен. Компании удалось поднять цены только для российских потребителей топлива.
Во втором квартале компания, скорее всего, ухудшит показатели, так как цены на газ снизились по всем направлениям, а объемы поставок сократились.
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Экономика , Личный счет , Недвижимость , Рынки , Алексей Андреев , Газпром , ФАС , РИА Новости
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