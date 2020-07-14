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Белоруссия и Россия подписали соглашение об условиях поставок нефти 

ТАСС 1 час назад
Белоруссия и РФ подписали соглашение о поставках нефти
Фото: © Светлана Майорова/ТАСС
Соглашение об условиях поставок российской нефти в Белоруссию подписано во вторник в Москве по итогам переговоров глав правительств двух государств. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
"Сегодня подписано три международных документа. Это два протокола к межправительственному соглашению по сооружению Белорусской АЭС. Отдельное соглашение, регулирующее условие поставок энергоносителей, в частности, нефти в Республику Беларусь", — отметил премьер Белоруссии, высказывания которого разместила в Facebook пресс-секретарь главы правительства Александра Исаева.
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