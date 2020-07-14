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Центробанк проинформировал о вывозе из России рекордно низкого числа валюты 

News.ru 1 час назад
ЦБ РФ: из России вывезли рекордно низкое число валюты
Фото: ТАСС
Объём вывоза иностранной валюты сократился на 86% по итогам мая 2020 года — $115,9 млн против $843,2 млн за соответствующий период 2019 года. Согласно данным Центрального банка России, это рекордно низкий показатель за всё время ведения статистики.
Как уточняется, подсчёт производился по всем валютам в пересчёте на доллары. Если ограничиться лишь валютой Соединённых Штатов, то в апреле банки смогли вывезти $454,5 млн, тогда как в мае на 74% меньше — только $104,5 млн В Центробанке отмечают, что наиболее высокий показатель за текущий год пришёлся на март — в этом месяце объём вывезенной валюты составил свыше $1,207 млрд
В то же время в мае объём ввозимой валюты в Россию снизился на 38% по сравнению с 2019 годом — $918,6 млн против $1,268 млрд соответственно. Что касается апреля — объём иностранной валюты, ввезённой в страну, составил $1,443,5 млрд Максимальный показатель по притоку за весь год вновь зафиксирован в марте.
Центральный банк России предоставляет статистику о ввозе-вывозе иностранной валюты с 2013 года.
Ранее NEWS.ru писал, что глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что пандемия коронавируса вынесла на передний план вопросы, которые ЦБ РФ предстоит решить совместно с законодателями. В частности, речь идёт о защите потребителей финансовых услуг, комиссиях и лимитах по денежным переводам, а также о развитии дистанционных сервисов.
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Комментарии 2
Экономика , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России
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