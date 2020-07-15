Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.08
$
71.40
80.97
81.20
Прогноз
20.07 – 27.07
$
70.80
80.31
Индексы и котировки Brent
43.07
+0.14 Золото
1809.65
+0.09 РТС
1234.50
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
15.07
1.1410
+0.0176
30.06
1.1234
12.07
03.07
19.06

Трамп отменил экономические привилегии для Гонконга 

Деловая газета «Взгляд» 27 минут назад
Трамп отменил экономические привилегии для Гонконга
Фото: globallookpress.com
Американский президент Дональд Трамп сообщил, что отменил экономические привилегии для Гонконга и подписал указ о привлечении Китая к ответственности.
Трамп сообщил, что «подписал указ о прекращении преференций для Гонконга». Теперь отношение США к Гонконгу станет «таким же, как и к материковому Китаю». Гонконг не получит «никаких специальных привилегий, никакого особого отношения в экономике и никакого экспорта чувствительных технологий».
Кроме того, США «вводят серьезные пошлины в отношении Китая», передает РИА «Новости».
Трамп «подписал закон и президентский указ о привлечении Китая к ответственности за его действия по оказанию давления на народ Гонконга». Президент США заявил о «мощных новых инструментах для привлечения к ответственности лиц и организаций, причастных к уничтожению свободы Гонконга».
Видео дня. Работодатели оплатят электричество сотрудникам на «удаленке»
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Объявлено о приостановке газопровода «Северный поток» Объявлено о приостановке газопровода «Северный поток» «Нафтогаз» предупредил об угрозе для отопительного сезона на Украине «Нафтогаз» предупредил об угрозе для отопительного сезона на Украине Эксперт: Туристический сектор Камчатки ждет взрывной рост Эксперт: Туристический сектор Камчатки ждет взрывной рост
Экономика , Дональд Трамп , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп применил войска против «Северного потока-2»
Трамп применил войска против «Северного потока-2»
Жириновский назвал причину низких зарплат в РФ
Жириновский назвал причину низких зарплат в РФ
«Деноминация рубля будет держаться в тайне»
«Деноминация рубля будет держаться в тайне»
Коронавирус заставил мир отказаться от кофе
Коронавирус заставил мир отказаться от кофе
Видео
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
00:15
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
Личный счет Другое
Россия и Белоруссия договорились по нефти
00:58
Россия и Белоруссия договорились по нефти
Экономика
Россияне нашли способ летать за рубеж в пандемию
05:10
Россияне нашли способ летать за рубеж в пандемию
Личный счет
Россияне согласились остаться без копейки
00:36
Россияне согласились остаться без копейки
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение