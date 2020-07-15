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Российскому бизнесу предсказали меньший спад в сравнении с американским 

Lenta.ru 43 минуты назад
Российский бизнес оказался крепче американского
Фото: Pixabay.com
Экономический спад после пандемии коронавируса коснется всех компаний. Однако российский бизнес он затронет в меньшей степени, чем американский. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитиков.
Эксперты предсказали, что мировая экономика будет отброшена на два-три года назад. Прибыль корпоративного сектора в США, по итогам II квартала текущего года, снизится почти в два раза, на 44 процента. Более сильное понижение было зафиксировано только в момент кризиса 2008 года. Тогда прибыль компаний упала на 67 процентов.
По мнению аналитиков, у российских компаний такого резкого спада не будет. В основном, благодаря отсутствию «вертолетных» денег, усвоению опыта 2014 года и валютной экспортной выручке. Как заявил старший аналитик «Альфа-Капитал» Максим Бирюков, меньше всего потерь будет у ритейлеров, больше всего — у экспортеров и ресурсных компаний.
Ранее сообщалось, что в условиях пандемии коронавируса около 4 миллионов сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в России получили помощь по программам кредитной и грантовой поддержки бизнеса. Помощь оказали наиболее пострадавшим субъектам отрасли.
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Комментарии
Экономика , Компании , Экономика России , Максим Бирюков , газета "Известия"
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