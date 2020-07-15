Российский бизнес оказался крепче американского

Экономический спад после пандемии коронавируса коснется всех компаний. Однако российский бизнес он затронет в меньшей степени, чем американский. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитиков.

Эксперты предсказали, что мировая экономика будет отброшена на два-три года назад. Прибыль корпоративного сектора в США, по итогам II квартала текущего года, снизится почти в два раза, на 44 процента. Более сильное понижение было зафиксировано только в момент кризиса 2008 года. Тогда прибыль компаний упала на 67 процентов.

По мнению аналитиков, у российских компаний такого резкого спада не будет. В основном, благодаря отсутствию «вертолетных» денег, усвоению опыта 2014 года и валютной экспортной выручке. Как заявил старший аналитик «Альфа-Капитал» Максим Бирюков , меньше всего потерь будет у ритейлеров, больше всего — у экспортеров и ресурсных компаний.

Ранее сообщалось, что в условиях пандемии коронавируса около 4 миллионов сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в России получили помощь по программам кредитной и грантовой поддержки бизнеса. Помощь оказали наиболее пострадавшим субъектам отрасли.